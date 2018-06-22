Посол России рассказал о вероятности встречи с Юлией Скрипаль
- РИА Новости
«Мы настаиваем на этом (на предоставлении консульского доступа. — RT). Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», — уточнил Яковенко.
Также он добавил, что российская сторона по-прежнему не получила ответов на вопросы о ходе расследования дела об отравлении от британского внешнеполитического ведомства, а также доступа к Сергею и Юлии Скрипаль.
При этом Яковенко в очередной раз подчеркнул, что данные действия Лондона являются нарушением норм международного права.
Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла прибыли в Солсбери.