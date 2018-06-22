Посол России рассказал о вероятности встречи с Юлией Скрипаль

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью RT рассказал о вероятности встречи российских дипломатов с Юлией Скрипаль, которая была госпитализирована с отравлением вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём, в британском Солсбери.

«Мы настаиваем на этом (на предоставлении консульского доступа. — RT). Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», — уточнил Яковенко.

Также он добавил, что российская сторона по-прежнему не получила ответов на вопросы о ходе расследования дела об отравлении от британского внешнеполитического ведомства, а также доступа к Сергею и Юлии Скрипаль.

При этом Яковенко в очередной раз подчеркнул, что данные действия Лондона являются нарушением норм международного права.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла прибыли в Солсбери.