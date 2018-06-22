Принц Чарльз прибыл в Солсбери

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Британский принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла прибыли в Солсбери. Об этом сообщает Daily Mail.
Принц Чарльз прибыл в Солсбери
  • Reuters

Как отмечается, они намерены узнать, как осуществляется программа по восстановлению нормальной жизни в городе после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Принца и герцогиню встречали сотни жителей города с британскими флагами.

Ранее в британской полиции сообщили, что расследование отравления Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).

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