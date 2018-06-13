Могерини заявила о подготовке докладов ЕС по безопасности из-за инцидента в Солсбери

Европейский союз (ЕС) в конце июня представит доклады с предложениями по мерам в сфере безопасности вследствие инцидента в британском Солсбери. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на сессии Европарламента в Страсбурге.

По её словам, после инцидента в Солсбери Евросовет призвал к «более активному участию ЕС в сфере кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведке». Она отметила, что также Евросовет призывал страны ЕС тесно сотрудничать с НАТО по вопросам химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности.

Могерини заявила, что в настоящее время ведётся работа для решения этой задачи.

«Наши предложения отражены в трёх документах, которые будут представлены в Евросовете в конце этого месяца: совместный доклад о последующих действиях в связи с Солсбери, совместный доклад о ходе осуществления 22 совместных мер ЕС — НАТО по гибридным угрозам и доклад о работе Союза безопасности», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг инцидента в Солсбери.

Россия неоднократно опровергала причастность к данному инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Британией.