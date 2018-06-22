Яковенко прокомментировал визит принца Чарльза в Солсбери

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью RT прокомментировал визит принца Уэльского Чарльза и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Сегодня я направил письмо принцу Чарльзу. Он посетил Солсбери и выразил поддержку местным жителям. В письме я изложил нашу позицию. Я заявил о непричастности России к произошедшему, и это именно то, о чём мы официально уведомили правительство Великобритании», — сказал посол, уточнив, что Россия продолжает требовать предоставления консульского доступа к российским гражданам, а также доступа к расследованию.

По словам Яковенко, российская сторона будет продолжать оказывать политическое давление на Лондон с целью получения доказательств «причастности» России к делу об отравлении в Солсбери.

Посол добавил, что некоторые европейские партнёры Великобритании, в частности Германия, также заинтересованы в получении доказательств подобного «вмешательства» российской стороны.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла посетили Солсбери с целью проверки программы восстановления, которая осуществляется в городе после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.