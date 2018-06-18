Посольство России призвало МВД Великобритании не относиться предвзято к россиянам

Посольство России обвинило МВД Великобритании в безответственном отношении к российским гражданам из-за предвзятости со стороны сотрудников британской погранслужбы.

В комментарии посольства говорится, что «рутинные проверки» демонстрируют безответственное отношение... «к серьёзной обеспокоенности российской стороны».

«Раньше посольство никогда не получало таких жалоб от российских граждан на регулярной основе, но ситуация изменилась после провокации в Солсбери», — отмечает посольство.

Также подчёркивается, что эти проверки не являются рутинными и приводят к многочасовым задержкам россиян на границе.

Ранее в посольстве России заявили об отсутствии сотрудничества с Британией по делу Скрипаля.