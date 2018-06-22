Зеехофер пригрозил Меркель распадом правительственной коалиции
- © HANNIBAL HANSCHKE
- Reuters
«Я являюсь лидером Христианско-социального союза, одной из трёх коалиционных партий, и действую при полной поддержке моей партии. Если канцлер не довольна работой МВД, коалиционное соглашение придётся расторгнуть», — заявил министр в интервью Passauer Neuer Presse.
Разногласия начались из-за вопроса беженцев. Во время заседания на минувшей неделе Зеехофер заявил, что будет использовать свою власть для принятия плана по ограничению нелегальной миграции и ужесточению контроля на границе.
По мнению Меркель, этот план может нарушить принцип свободного движения внутри ЕС и некоторые законы о беженцах. При этом канцлер отметила, что надеется достичь компромисса с Зеехофером по данному вопросу.
Ранее Зеехофер анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев. Как сообщали СМИ, согласно плану Зеехофера, предлагается заменить пособия для беженцев неденежной помощью.
- Расхождение по оси: как миграционный кризис поссорил канцлера Меркель с главой МВД Германии Зеехофером
- Немецкий ультиматум: может ли распасться фракция Ангелы Меркель
- СМИ: МВД Германии планирует заменить пособия для беженцев неденежной помощью
- Меркель заявила о поддержке ХДС инициативы о создании генплана по миграционной политике