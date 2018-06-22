В Новой Зеландии самолёт совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

В Новой Зеландии самолёт ATR 72-500 авиакомпании Air New Zealand совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя.

Как пишет New Zealand Herald, самолёт выполнял внутренний рейс Нейпир — Окленд. Возгорание произошло сразу после взлёта, поэтому борт вернулся в аэропорт отправления.

На борту находился 71 человек, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Китае самолёт компании Capital Airlines вернулся в аэропорт из-за ЧП на борту. Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.