В Китае самолёт компании Capital Airlines вернулся в аэропорт из-за ЧП на борту
Отмечается, что борт направлялся из китайского Ханчжоу во вьетнамский Нячанг.
Спустя час после взлёта, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возникших на борту технических проблем.
По данным агентства, пассажиры получили компенсацию от авиакомпании и отравились в пункт назначения другим рейсом в тот же день.
Ранее сообщалось, что в Китае пассажир открыл аварийный люк самолёта, чтобы проветрить салон, во время посадки в аэропорту города Мяньян.