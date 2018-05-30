В Китае самолёт компании Capital Airlines вернулся в аэропорт из-за ЧП на борту

В Китае самолёт авиакомпании Capital Airlines вынужден был вернуться в аэропорт из-за треснувшего иллюминатора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что борт направлялся из китайского Ханчжоу во вьетнамский Нячанг.

Спустя час после взлёта, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возникших на борту технических проблем.

По данным агентства, пассажиры получили компенсацию от авиакомпании и отравились в пункт назначения другим рейсом в тот же день.

Ранее сообщалось, что в Китае пассажир открыл аварийный люк самолёта, чтобы проветрить салон, во время посадки в аэропорту города Мяньян.