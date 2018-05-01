В Китае пассажир попытался проветрить салон самолёта и открыл аварийный люк

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В Китае пассажир открыл аварийный люк самолёта, чтобы проветрить салон, во время посадки в аэропорту города Мяньян, пишет South China Morning Post.

По данным издания, 25-летний мужчина почувствовал, что в самолёте стало душно, после чего потянул за рычаг аварийного люка, который открылся и раскрыл надувной трап.

«В салоне было так душно и жарко, я просто потянул ручку окна сбоку от меня, а когда люк открылся, я начал паниковать», — рассказал он.

Отмечается, что мужчина задержан на 15 суток и оштрафован на $11 тыс.

Ранее самолёт авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из-за угрозы безопасности.

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