В Госдепе заявили о планах Помпео встретиться с представителями КНДР
«Госсекретарь Помпео будет встречаться и говорить с ними (представителями КНДР. — RT) как можно скорее по дате, чтобы реализовать результаты саммита США — КНДР. Пока что не можем сообщить о датах встреч или поездок», — цитирует её РИА Новости.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.
Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.