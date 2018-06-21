В Госдепе заявили о планах Помпео встретиться с представителями КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в скором времени встретится с представителями Северной Кореи. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Госсекретарь Помпео будет встречаться и говорить с ними (представителями КНДР. — RT) как можно скорее по дате, чтобы реализовать результаты саммита США — КНДР. Пока что не можем сообщить о датах встреч или поездок», — цитирует её РИА Новости.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.