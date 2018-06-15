Трамп заявил о намерении позвонить в Северную Корею

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует 17 июня провести телефонный разговор с КНДР.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию вёл телеканал Fox News.

По его словам, таким образом он намерен отметить в это воскресенье предстоящий День отца.

«Я буду работать. Я буду звонить в Северную Корею», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.