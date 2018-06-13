Эксперт оценил перспективы отношений США и КНДР

Доктор экономических наук Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, в беседе с НСН оценил перспективы отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

По словам эксперта, у него создаётся впечатление, что в американской политике, вероятно, восторжествовала точка зрения, согласно которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил, что можно произвести впечатление на северокорейского лидера Ким Чен Ына, приблизив его к себе.

«Трамп думает, что, ради того чтобы американский президент с ним считался, Ким Чен Ын будет действовать по указанию США. Поэтому эти встречи будут продолжены. Я думаю, что на данный момент это главный расчёт администрации», — сказал Васильев.

Как отметил эксперт, не совсем понятно, переоценивает ли Трамп свои возможности или делает на них основную ставку.

«Нужно следить за дальнейшим развитием отношений. Предстоят новые встречи на территории США или даже КНДР», — заявил Васильев.

Он добавил, что всё будет зависеть от того, как станут реализовываться имеющиеся дипломатические договорённости.

Ранее сообщалось, что Трамп приостановил введение новых санкций против Северной Кореи.

Также старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.