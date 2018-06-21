Госдеп: число пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов возросло до 25

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что число пострадавших от «акустических атак» на Кубе американских дипломатов увеличилось до 25.

«21 июня, согласно всестороннему медицинскому освидетельствованию, ещё у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване», — сказала она в ходе брифинга.

Науэрт добавила, что это первый подтверждённый медиками случай с августа 2017 года.

Она также уточнила, что до этого число пострадавших дипломатов составляло 24.

В августе 2017 года Госдеп сообщил, что ряд сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки».

В мае 2018 года сотрудник правительства США, находящийся в Китае, заявил об аномальных звуковых ощущениях и давлении.