Госдеп: число пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов возросло до 25
«21 июня, согласно всестороннему медицинскому освидетельствованию, ещё у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване», — сказала она в ходе брифинга.
Науэрт добавила, что это первый подтверждённый медиками случай с августа 2017 года.
Она также уточнила, что до этого число пострадавших дипломатов составляло 24.
В августе 2017 года Госдеп сообщил, что ряд сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки».
В мае 2018 года сотрудник правительства США, находящийся в Китае, заявил об аномальных звуковых ощущениях и давлении.