Госдеп: число пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов возросло до 25

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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что число пострадавших от «акустических атак» на Кубе американских дипломатов увеличилось до 25.

«21 июня, согласно всестороннему медицинскому освидетельствованию, ещё у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване», — сказала она в ходе брифинга.

Науэрт добавила, что это первый подтверждённый медиками случай с августа 2017 года.

Она также уточнила, что до этого число пострадавших дипломатов составляло 24.

В августе 2017 года Госдеп сообщил, что ряд сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки». 

В мае 2018 года сотрудник правительства США, находящийся в Китае, заявил об аномальных звуковых ощущениях и давлении.

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