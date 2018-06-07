Врачи обследуют дипломата США из Китая, который пожаловался на «аномальные звуковые ощущения»

Соединённые Штаты отправили сотрудника своего дипведомства в Китае на медицинское обследование после того, как дипломат сообщил об «аномальных звуковых ощущениях», заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Как только госдепартамент получил медицинское подтверждение того, что с одним из сотрудников правительства США случилось медицинское происшествие, схожее с тем, что американский персонал испытал в Гаване, госдепартамент разместил медицинскую команду в Гуанчжоу для проведения медицинского обследования тех сотрудников правительства США и их семей, кто это запросил», — говорится в распространённом заявлении Науэрт, которое приводит РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с сообщением американского дипломата, находящегося в Китае, об аномальных звуковых ощущениях.

В августе 2017 года официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что не менее 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки». В свою очередь, на Кубе не раз заявляли об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США.