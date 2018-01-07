США не обнаружили доказательств осуществления Кубой «акустических атак»

Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что США не обнаружили доказательств «акустических атак» против американских дипломатов в Гаване, якобы осуществлённых представителями кубинской стороны. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Флейк в пятницу, 5 января, встретился с представителями МВД Кубы, а также с высокопоставленными чиновниками, в частности, с министром иностранных дел страны Бруно Родригесом.

Republican Sen. Jeff Flake says the U.S. government has found no evidence that American diplomats in Havana were the victims of attacks with an unknown weapon. https://t.co/OWK2I14h3q — The Associated Press (@AP) 6 января 2018 г.

Сенатор отметил, что представители кубинской стороны заверили его в том, что агенты ФБР, посещавшие страну четыре раза, не нашли никаких доказательств якобы осуществлённых «акустических атак» против американских дипломатов.

«Нет доказательств того, что кто-то намеренно хотел нанести кому-то вред. Никто не говорит о том, что эти люди (американские дипломаты. — RT) не перенесли определённого воздействия, но доказательств того, что это была умышленная атака, осуществлённая либо кубинцами, либо кем-либо ещё, нет», — заявил Флейк.

Агентство отмечает, что Флейк является одним из наиболее активных критиков президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.

В августе официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что ведомство выслало из страны двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне из-за ряда «инцидентов», которые, по её словам, стали причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов.

Первый инцидент, как отмечается, произошёл в 2016 году, а затем последовали ещё несколько.

Писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления Госдепа по поводу «акустических атак».