США не обнаружили доказательств осуществления Кубой «акустических атак»

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Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что США не обнаружили доказательств «акустических атак» против американских дипломатов в Гаване, якобы осуществлённых представителями кубинской стороны. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Флейк в пятницу, 5 января, встретился с представителями МВД Кубы, а также с высокопоставленными чиновниками, в частности, с министром иностранных дел страны Бруно Родригесом.

Сенатор отметил, что представители кубинской стороны заверили его в том, что агенты ФБР, посещавшие страну четыре раза, не нашли никаких доказательств якобы осуществлённых «акустических атак» против американских дипломатов.

«Нет доказательств того, что кто-то намеренно хотел нанести кому-то вред. Никто не говорит о том, что эти люди (американские дипломаты. — RT) не перенесли определённого воздействия, но доказательств того, что это была умышленная атака, осуществлённая либо кубинцами, либо кем-либо ещё, нет», — заявил Флейк.

Агентство отмечает, что Флейк является одним из наиболее активных критиков президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.

В августе официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что ведомство выслало из страны двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне из-за ряда «инцидентов», которые, по её словам, стали причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов. 

Первый инцидент, как отмечается, произошёл в 2016 году, а затем последовали ещё несколько.

Писатель и бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления Госдепа по поводу «акустических атак».

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