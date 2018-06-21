Хейли обвинила правозащитные организации в выходе США из СПЧ ООН

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Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала правозащитную организацию Human Rights Watch и другие группы, которые не поддержали предложенную американской стороной реформу Совета по правам человека ООН.
Хейли обвинила правозащитные организации в выходе США из СПЧ ООН
  • Reuters

Она направила организации соответствующее письмо, которое опубликовал заместитель исполнительного директора HRW Иэн Левин.

Хейли напомнила, что в прошлом месяце США распространили среди небольшой группы государств проект резолюции об изменении СПЧ для изучения и предложения правок. По её словам, американская сторона не получила ни одного ответного письма от этих стран.

«Единственными написанными ответами стали демарши России и Китая, а также ваше совместное письмо (от правозащитных организаций. — RT), которые просили одного и того же — выступить против нашей резолюции и не включаться в работу по тексту», — отметила Хейли.

По её словам, организации «встали на сторону России и Китая и против США в ключевом вопросе прав человека».

Хейли подчеркнула, что усилия организаций по блокировке реформы СПЧ ООН способствовали выходу из него США.

В заключении письма она отметила, что США продолжат защищать права человека и работать с общественными организациями, которые имеют те же цели, но «не с теми, кто подрывает их».

20 июня США передали Генсеку ООН официальное уведомление о выходе из состава СПЧ. 

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил выход Соединённых Штатов из СПЧ ООН.

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