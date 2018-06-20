Эксперт оценил выход США из СПЧ ООН
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«Политика США выступать законодателем мод в этом вопросе и быть гарантом прав человека во всём мире будет отодвигаться на второй план», — заявил эксперт.
По его словам, голос Вашингтона не будет звучать так уверенно, в отличие от предыдущего периода.
Как считает Васильев, Соединённые Штаты, введя принцип двойных стандартов и доведя его до логического абсурда, сами подорвали позиции, на которых стояли.
Ранее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга американского президента Дональда Трампа.