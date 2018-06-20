Эксперт оценил выход США из СПЧ ООН

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил выход Соединённых Штатов из Совета по правам человека ООН.
Эксперт оценил выход США из СПЧ ООН
  • © Reuters

«Политика США выступать законодателем мод в этом вопросе и быть гарантом прав человека во всём мире будет отодвигаться на второй план», — заявил эксперт.

По его словам, голос Вашингтона не будет звучать так уверенно, в отличие от предыдущего периода.

Как считает Васильев, Соединённые Штаты, введя принцип двойных стандартов и доведя его до логического абсурда, сами подорвали позиции, на которых стояли.

Ранее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга американского президента Дональда Трампа.

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