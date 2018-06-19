Эксперт прокомментировал рост рейтинга Трампа
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Как считает Шариков, основную роль, судя по всему, сыграла встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также продолжающаяся внутриполитическая риторика президента Соединённых Штатов.
По оценке эксперта, политика «Америка превыше всего» прекрасно сочетается с лозунгами, с которыми политик проводил свою предвыборную кампанию и благодаря которым победил на выборах.
Шариков отметил, что у Трампа рейтинг в настоящее время выше, чем был у Барака Обамы через 500 дней после избрания.
Ранее сообщалось, что 45% американцев одобряют работу Трампа.
Также старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.