Захарова прокомментировала решение США выйти из СПЧ ООН
- Reuters
«Для нас выход США из СПЧ неожиданностью не стал, потому что уже был соответствующий аналогичный прецедент с ЮНЕСКО... Полагаем это ошибочным», — сказала Захарова.
При этом она отметила, что Россия надеется на эффективную работу совета и без США.
Представитель МИД также подчеркнула, что Россия намерена продолжать работать над развитием деполитизированного диалога в СПЧ ООН.
19 июня Соединённые Штаты объявили о выходе из СПЧ ООН. В ЕС заявили, что выход США из совета может подорвать роль США как сторонника демократии.
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