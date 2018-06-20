Захарова прокомментировала решение США выйти из СПЧ ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что выход США из Совета ООН по правам человека продемонстрировал двойные стандарты Вашингтона в сфере защиты прав человека.
Захарова прокомментировала решение США выйти из СПЧ ООН
  • Reuters

«Для нас выход США из СПЧ неожиданностью не стал, потому что уже был соответствующий аналогичный прецедент с ЮНЕСКО... Полагаем это ошибочным», — сказала Захарова. 

При этом она отметила, что Россия надеется на эффективную работу совета и без США.

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия намерена продолжать работать над развитием деполитизированного диалога в СПЧ ООН.

19 июня Соединённые Штаты объявили о выходе из СПЧ ООН. В ЕС заявили, что выход США из совета может подорвать роль США как сторонника демократии. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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