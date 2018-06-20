В ЕС прокомментировали решение США выйти из СПЧ ООН

Выход США из Совета ООН по правам человека может подорвать роль США как сторонника демократии. Об этом говорится в заявлении Европейского союза.

«Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене», — говорится в заявлении ЕС.

Также отмечается, что Евросоюз продолжит защищать права и свободы человека, сотрудничая с Соединёнными Штатами, когда это возможно.

Как подчёркивается в заявлении, ЕС сохранит приверженность СПЧ ООН как основному органу по защите прав человека.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение США о выходе из СПЧ ООН вызывает сожаление.

19 июня Соединённые Штаты объявили о выходе из СПЧ ООН.