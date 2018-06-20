В ЕС прокомментировали решение США выйти из СПЧ ООН
- Reuters
«Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене», — говорится в заявлении ЕС.
Также отмечается, что Евросоюз продолжит защищать права и свободы человека, сотрудничая с Соединёнными Штатами, когда это возможно.
Как подчёркивается в заявлении, ЕС сохранит приверженность СПЧ ООН как основному органу по защите прав человека.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение США о выходе из СПЧ ООН вызывает сожаление.
19 июня Соединённые Штаты объявили о выходе из СПЧ ООН.