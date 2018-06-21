Лавров прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека (СПЧ).
Лавров прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека ООН
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что это решение не окончательное, что Соединённые Штаты всё-таки подтвердят свою приверженность Организации Объединённых Наций, тем более в таком важном для них направлении, как права человека», — сказал он.

Лавров напомнил, что в этой области США «считают себя чемпионами».

«И наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в Совете по правам человека, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции», — добавил он.

Министр также прокомментировал обвинения США в адрес СПЧ ООН во враждебности к Израилю.

«Я с этим не могу согласиться. У Совета Безопасности есть обязанность: рассматривать доклады Генерального секретаря о ситуации на Ближнем Востоке, включая ситуацию в палестино-израильском урегулировании. Эти доклады основываются на тех решениях, которые принимались в Совете Безопасности в прошлые годы, и дискуссия, которая разворачивается на основе этих докладов… она отражает те события, которые происходят на Ближнем Востоке, непосредственно в отношениях между палестинцами и израильтянами», — отметил дипломат.

Лавров указал на то, что недавнее рассмотрение беспорядков, которые происходили в регионе, показало, что «большинство членов Совета Безопасности занимают объективные позиции».

20 июня США передали Гутеррешу официальное уведомление о выходе из состава СПЧ. 

Постпред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что американская сторона может вернуться в состав СПЧ, если совет будет реформирован.

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