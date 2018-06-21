Глава МИД Ирана назвал требования Помпео к Тегерану попыткой оправдать выход США из СВПД

Короткая ссылка
Американский госсекретарь Майк Помпео в своих «оскорбительных» требованиях к Ирану попытался оправдать выход США из ядерной сделки, написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в статье для Iran Daily.

«Помпео в своём заявлении пытался оправдать выход США из СВПД и отвести международное мнение от незаконного поведения США и абсолютного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН 22318», — написал Зариф.

По его словам, подобное заявление «отражает отчаянную реакцию администрации США на огромное противостояние международного сообщества».

Ранее Помпео огласил требования США к Ирану. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

Также в Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на заявления американского госсекретаря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить