Глава МИД Ирана назвал требования Помпео к Тегерану попыткой оправдать выход США из СВПД
«Помпео в своём заявлении пытался оправдать выход США из СВПД и отвести международное мнение от незаконного поведения США и абсолютного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН 22318», — написал Зариф.
По его словам, подобное заявление «отражает отчаянную реакцию администрации США на огромное противостояние международного сообщества».
Ранее Помпео огласил требования США к Ирану. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.
Также в Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на заявления американского госсекретаря.