Глава МИД Ирана назвал требования Помпео к Тегерану попыткой оправдать выход США из СВПД

Американский госсекретарь Майк Помпео в своих «оскорбительных» требованиях к Ирану попытался оправдать выход США из ядерной сделки, написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в статье для Iran Daily.

«Помпео в своём заявлении пытался оправдать выход США из СВПД и отвести международное мнение от незаконного поведения США и абсолютного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН 22318», — написал Зариф.

По его словам, подобное заявление «отражает отчаянную реакцию администрации США на огромное противостояние международного сообщества».

Ранее Помпео огласил требования США к Ирану. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

Также в Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на заявления американского госсекретаря.