В Иране пригрозили США судом из-за заявлений Помпео

В Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на недавние заявления американского госсекретаря Майка Помпео о продолжении давления на Тегеран и возможном введении новых санкций. Об этом говорится в заявлении иранского МИД.

«Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование», — отметили в МИД.

Кроме того, в ведомстве называли заявления Помпео попыткой отвлечь мировое сообщество от «незаконных действий США и их нарушения своих обязательств по СВПД».

«Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

21 мая Помпео огласил требования США к Ирану.

Американский госсекретарь также указал на то, что США готовы восстановить дипотношения с Ираном, если Тегеран сменит курс.





