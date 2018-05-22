В Иране пригрозили США судом из-за заявлений Помпео

Короткая ссылка
В Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на недавние заявления американского госсекретаря Майка Помпео о продолжении давления на Тегеран и возможном введении новых санкций. Об этом говорится в заявлении иранского МИД.

«Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование», — отметили в МИД.

Кроме того, в ведомстве называли заявления Помпео попыткой отвлечь мировое сообщество от «незаконных действий США и их нарушения своих обязательств по СВПД».

«Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

21 мая Помпео огласил требования США к Ирану.

Американский госсекретарь также указал на то, что США готовы восстановить дипотношения с Ираном, если Тегеран сменит курс. 



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных