В Иране пригрозили США судом из-за заявлений Помпео
«Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование», — отметили в МИД.
Кроме того, в ведомстве называли заявления Помпео попыткой отвлечь мировое сообщество от «незаконных действий США и их нарушения своих обязательств по СВПД».
«Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.
21 мая Помпео огласил требования США к Ирану.
Американский госсекретарь также указал на то, что США готовы восстановить дипотношения с Ираном, если Тегеран сменит курс.