Рухани заявил об отсутствии у США права отдавать приказы Ирану
Об этом сообщает Mehr.
«Мир сегодня больше не может соглашаться с тем, что Америка принимает за него все решения», — цитирует Рухани агентство.
Таким образом он ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее огласил требования Вашингтона к Тегерану.
Ранее Рухани заявил, что «трампофобия» начинает распространяться по всему миру.
Наш мир сегодня не может согласиться с тем, что Соединенные Штаты продиктованы ему и решают для всего мира свою судьбу, - сказал он, - страны имеют свою независимость и суверенитет.