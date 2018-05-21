Рухани заявил об отсутствии у США права отдавать приказы Ирану

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у США нет права приказывать Тегерану, что ему следует делать, а что нет.

Об этом сообщает Mehr.

«Мир сегодня больше не может соглашаться с тем, что Америка принимает за него все решения», — цитирует Рухани агентство.

Таким образом он ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее огласил требования Вашингтона к Тегерану.

Ранее Рухани заявил, что «трампофобия» начинает распространяться по всему миру.

Наш мир сегодня не может согласиться с тем, что Соединенные Штаты продиктованы ему и решают для всего мира свою судьбу, - сказал он, - страны имеют свою независимость и суверенитет.

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