Глава Ирана заявил о распространении в мире «трампофобии»

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «трампофобия» начинает распространяться по всему миру.
Глава Ирана заявил о распространении в мире «трампофобии»
  • Reuters

Об этом сообщает ISNA.

«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нём страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договорённости», — отметил он.

Рухани добавил, что глава США просчитался, когда объявил о выходе из ядерного соглашения, ожидая при этом, что Иран тут же сам откажется от ядерной сделки.

Иран решил продолжать придерживаться соглашения и следовать условиям сделки в сотрудничестве с остальными её участниками.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе. 

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.   

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