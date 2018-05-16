Глава Ирана заявил о распространении в мире «трампофобии»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «трампофобия» начинает распространяться по всему миру.

Об этом сообщает ISNA.

«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нём страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договорённости», — отметил он.

Рухани добавил, что глава США просчитался, когда объявил о выходе из ядерного соглашения, ожидая при этом, что Иран тут же сам откажется от ядерной сделки.

Иран решил продолжать придерживаться соглашения и следовать условиям сделки в сотрудничестве с остальными её участниками.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.



