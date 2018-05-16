Глава Ирана заявил о распространении в мире «трампофобии»
- Reuters
Об этом сообщает ISNA.
«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нём страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договорённости», — отметил он.
Рухани добавил, что глава США просчитался, когда объявил о выходе из ядерного соглашения, ожидая при этом, что Иран тут же сам откажется от ядерной сделки.
Иран решил продолжать придерживаться соглашения и следовать условиям сделки в сотрудничестве с остальными её участниками.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.