В Сирии в свои дома за сутки вернулись более 300 человек

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В Сирии в провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки в свои дома вернулись более 300 человек. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
В Сирии в свои дома за сутки вернулись более 300 человек
  • АРХИВНОЕ ФОТО © Reuters

«Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 209 человек, в Восточную Гуту — 112 человек», — отметил он.

Также в населённых пунктах Сакба и Халабия были проведены гуманитарные акции, в рамках которых их жителям передали по 650 наборов продовольствия и медикаментов. Отмечается, что всего было передано шесть тонн гумпомощи. 

Кроме того, российские военные врачи оказали медицинскую помощь 82 жителям Сирии, включая 23 детей.

Ранее ФАН сообщало, что Россия зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии за сутки.

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