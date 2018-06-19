Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

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Россия зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки
  • Reuters

Стрельба произошла в провинции Алеппо.

Турецкая часть представительства совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения огня, инцидентов не выявила.

Как отметили в ведомстве, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого была затронута ситуация в Сирии.

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