Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.

Стрельба произошла в провинции Алеппо.

Турецкая часть представительства совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения огня, инцидентов не выявила.

Как отметили в ведомстве, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого была затронута ситуация в Сирии.