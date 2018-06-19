Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки
- Reuters
Стрельба произошла в провинции Алеппо.
Турецкая часть представительства совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения огня, инцидентов не выявила.
Как отметили в ведомстве, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого была затронута ситуация в Сирии.