Арестованный в Германии тунисец мог планировать атаку с применением взрывчатки и яда
- Reuters
Как сообщает Deutsche Welle, в его квартире в Кёльне было обнаружено вещество с содержанием сильного яда рицина.
Мюнх заявил, что у тунисца также были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества.
«В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе от исламистских организаций», — сказал Мюнх.
13 июня суд в Германии арестовал 29-летнего гражданина Туниса, который проживал в стране с 2016 года.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда, после чего набросился на полицейского. Впоследствии стало известно, что нападавший был беженцем из Эритреи.