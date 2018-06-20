Арестованный в Германии тунисец мог планировать атаку с применением взрывчатки и яда

Уроженец Туниса, который ранее был арестован в Германии, планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества. Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгер Мюнх.

Как сообщает Deutsche Welle, в его квартире в Кёльне было обнаружено вещество с содержанием сильного яда рицина.

Мюнх заявил, что у тунисца также были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества.

«В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе от исламистских организаций», — сказал Мюнх.

13 июня суд в Германии арестовал 29-летнего гражданина Туниса, который проживал в стране с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда, после чего набросился на полицейского. Впоследствии стало известно, что нападавший был беженцем из Эритреи.