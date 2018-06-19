Меркель прокомментировала слова Трампа о «росте преступности» в Германии
- Reuters
«Статистика совершения уголовных преступлений говорит сама за себя. Мы видим там небольшую позитивную тенденцию», — приводит слова Меркель Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что преступность в Германии выросла более чем на 10% с тех пор, как в стране стали принимать мигрантов.
Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил критические замечания президента США о миграционной политике Германии.