Меркель прокомментировала слова Трампа о «росте преступности» в Германии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Германии из-за миграционной политики правительства растёт преступность.
Меркель прокомментировала слова Трампа о «росте преступности» в Германии
  • Reuters

«Статистика совершения уголовных преступлений говорит сама за себя. Мы видим там небольшую позитивную тенденцию», — приводит слова Меркель Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что преступность в Германии выросла более чем на 10% с тех пор, как в стране стали принимать мигрантов. 

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил критические замечания президента США о миграционной политике Германии.

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