Меркель прокомментировала слова Трампа о «росте преступности» в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Германии из-за миграционной политики правительства растёт преступность.

«Статистика совершения уголовных преступлений говорит сама за себя. Мы видим там небольшую позитивную тенденцию», — приводит слова Меркель Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что преступность в Германии выросла более чем на 10% с тех пор, как в стране стали принимать мигрантов.

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил критические замечания президента США о миграционной политике Германии.