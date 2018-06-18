Трамп назвал большой ошибкой решение по миграционной политике в Европе

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп прокомментировал миграционный кризис в Германии, назвав ошибкой решение «разрешить миллионам людей насильственно изменить собственную культуру». Американский лидер отметил, что в Соединённых Штатах не желают идти по такому пути в сфере миграционной политики.
Трамп назвал большой ошибкой решение по миграционной политике в Европе
  • © Michael Kappeler
  • globallookpress.com

«Народ Германии отворачивается от своего руководства, потому что миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в ФРГ растёт. Большая ошибка, сделанная во всей Европе, позволила въехать миллионам людей, которые сильно и насильственно изменили (европейскую. — RT) культуру! Мы не хотим, чтобы с нами случилось то, что происходит с миграцией в Европе!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ХДС поддерживает инициативу главы МВД Хорста Зеехофера о создании генплана по миграционной политике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить