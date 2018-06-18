Трамп назвал большой ошибкой решение по миграционной политике в Европе
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«Народ Германии отворачивается от своего руководства, потому что миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в ФРГ растёт. Большая ошибка, сделанная во всей Европе, позволила въехать миллионам людей, которые сильно и насильственно изменили (европейскую. — RT) культуру! Мы не хотим, чтобы с нами случилось то, что происходит с миграцией в Европе!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ХДС поддерживает инициативу главы МВД Хорста Зеехофера о создании генплана по миграционной политике.