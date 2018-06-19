Трамп отметил необходимость ареста нелегальных мигрантов в США
- © Chris Kleponis
- globallookpress.com
We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2018 г.
«Мы всегда должны арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально. Из 12 тыс. детей 10 тыс. посылаются родителями в очень опасное путешествие, и только 2 тыс. едут со своими родителями», — написал он в Twitter.
Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.
По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.