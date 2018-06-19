Трамп отметил необходимость ареста нелегальных мигрантов в США

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Соединённых Штатов.
Трамп отметил необходимость ареста нелегальных мигрантов в США
  • © Chris Kleponis
  • globallookpress.com

«Мы всегда должны арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально. Из 12 тыс. детей 10 тыс. посылаются родителями в очень опасное путешествие, и только 2 тыс. едут со своими родителями», — написал он в Twitter.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить