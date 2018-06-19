Трамп отметил необходимость ареста нелегальных мигрантов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Соединённых Штатов.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2018 г.

«Мы всегда должны арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально. Из 12 тыс. детей 10 тыс. посылаются родителями в очень опасное путешествие, и только 2 тыс. едут со своими родителями», — написал он в Twitter.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.