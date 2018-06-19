В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении КНДР в обход СБ ООН

Китай всегда выступал против односторонних санкций, в том числе в отношении КНДР, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя соответствующее высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН. Это позиция очень чёткая. Вместе с тем китайская сторона считает, что санкции не самоцель», — приводит его слова РИА Новости.

Китайский дипломат отметил, что Пекин настаивает на поддержании дипломатического диалога с Пхеньяном.

«Все стороны должны поддерживать и способствовать дипломатическому диалогу, а также усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова, продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — заявил Шуан во время брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что важнейшим компонентом нормализации обстановки на Корейском полуострове должна стать модификация санкционного режима Совета Безопасности ООН против КНДР.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай договорились о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.