В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении КНДР в обход СБ ООН

Короткая ссылка
Китай всегда выступал против односторонних санкций, в том числе в отношении КНДР, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя соответствующее высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении КНДР в обход СБ ООН
  • © Fei Maohua
  • globallookpress.com

«Китай всегда выступал против односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН. Это позиция очень чёткая. Вместе с тем китайская сторона считает, что санкции не самоцель», — приводит его слова РИА Новости.

Китайский дипломат отметил, что Пекин настаивает на поддержании дипломатического диалога с Пхеньяном.

«Все стороны должны поддерживать и способствовать дипломатическому диалогу, а также усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова, продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — заявил Шуан во время брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что важнейшим компонентом нормализации обстановки на Корейском полуострове должна стать модификация санкционного режима Совета Безопасности ООН против КНДР.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай договорились о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить