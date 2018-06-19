Эксперт оценил позицию посольства России в ответ на требования США освободить осуждённых

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал заявление посольства России в Вашингтоне о том, что Соединённые Штаты не вправе требовать от России освобождения осуждённых.

«Повестку с освобождением заключённых сейчас активно продвигают наши украинские коллеги. Понятно, что подключение к этому представителей США — попытка определённого давления на Российскую Федерацию. Делать это поверх договорённостей между Москвой и Киевом достаточно странно. Был разговор между (Петром) Порошенко и (Владимиром) Путиным, в ходе которого приняли решение по совместному мониторингу этого вопроса. Понятно, что какое-то дополнительное внешнее давление ничего хорошего для взаимодействия России и Украины в этом вопросе не принесёт. Из двусторонних отношений сейчас пытаются сделать трёхсторонние. Вашингтон не имеет никакого отношения ни к заключённым, ни к договорённостям», — объяснил Абзалов.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Соединённые Штаты не вправе требовать от России освобождения осуждённых, в том числе за терроризм. В диппредставительстве также подчеркнули, что «отвергают любые попытки вмешательства в наши внутренние дела».