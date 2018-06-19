Посольство России: США не имеют морального права требовать освободить осуждённых

Соединённые Штаты не вправе требовать от России освободить осуждённых, в том числе за терроризм, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

«Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах», — отметили дипломаты в Facebook.

В посольстве напомнили, что Москва «неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские «призывы» Запада» освободить подследственных, подсудимых или осуждённых в соответствии с российским законодательством за тяжкие преступления.

«Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность якобы растущим числом «политзаключённых» в России и призвал освободить их.