В Госдуме поддержали заявление посольства России в ответ на требования США освободить осуждённых

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал заявление посольства России в Вашингтоне о том, что Соединённые Штаты не вправе требовать от России освободить осуждённых.

«Америка имеет несколько тюрем под иностранной юрисдикцией, где без суда и следствия содержатся заключённые, которые просто подозреваются в участии в террористической деятельности. Это касается и пресловутой тюрьмы Гуантанамо, которую обещал закрыть ещё Обама, но воз и ныне там. В Европе тоже есть секретные тюрьмы ЦРУ», — заявил депутат.

По его словам, практика США по аресту граждан различных государств по всему миру и потом предание их суду является нарушением прав человека.

«Сейчас идёт вмешательство во внутренние дела государства. Я думаю, что этим посольство и аргументирует своё заявление», — отметил Морозов.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Соединённые Штаты не вправе требовать от России освободить осуждённых, в том числе за терроризм. В посольстве напомнили, что Москва «неоднократно отвечала на пропагандистские «призывы» Запада» освободить подследственных, подсудимых или осуждённых в соответствии с российским законодательством за тяжкие преступления.