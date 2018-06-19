Ярошенко прокомментировал свой перевод в другое место заключения

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Российский лётчик Константин Ярошенко в интервью газете «Известия» прокомментировал свой перевод из американской тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в тюрьму Данбери в штате Коннектикут.

По его словам, условия содержания в Данбери значительно хуже, чем в Форт-Дикс.

«Эта тюрьма находится более чем в 100 км от Нью-Йорка и в пяти километрах от города Данбери... Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в Форт-Дикс», — рассказал Ярошенко.

При этом он добавил, что в тюрьме содержатся около 900 заключённых. 

Россиянина поселили в помещение, которое напоминает казарму, где расположены двухъярусные нары с жёсткими матрасами.

Также Ярошенко отметил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи.

Ранее жена лётчика Виктория Ярошенко в беседе с НСН рассказала о решении перевести её мужа из тюрьмы Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.

В 2011 году в Соединённых Штатах Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков.

Позднее он был экстрадирован в США из Либерии.

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