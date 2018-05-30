Жена лётчика Ярошенко рассказала, что её мужа могут перевести в другую тюрьму США

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Жена российского лётчика Константина Ярошенко в беседе с НСН рассказала о решении перевести её мужа из Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.
Жена лётчика Ярошенко рассказала, что её мужа могут перевести в другую тюрьму США
  • © РИА Новости

«Моё личное убеждение — что непосредственно администрация создала ситуацию, в результате которой его посадили в карцер, аргументируя это соображениями безопасности. Перевод в другую тюрьму тоже аргументируют целями безопасности», — заявила Виктория Ярошенко.

По её словам, перевод в другое исправительное учреждение занимает от трёх до шести месяцев, в течение которых её супруг выпущен из карцера не будет.

Как отметила Ярошенко, название тюрьмы, в которую могут перевести лётчика, пока не сообщается.

Адвокат Ярошенко заявил, что в течение трёх недель не может выйти с ним на связь.

Ранее «Известия» сообщили, что руководство тюрьмы «Форт-Дикс» решило перевести Ярошенко в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности.

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