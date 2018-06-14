СМИ: Российского лётчика Ярошенко переводят в тюрьму в штате Пенсильвания
По данным газеты, руководство тюрьмы «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси в мае приняло решение о переводе Ярошенко в другое пенитенциарное учреждение из якобы соображений безопасности.
«Константина уже перевезли в тюрьму в Бруклине. Там он ожидает перевода в Пенсильванию. Скорее всего, его отправят в федеральную тюрьму «Лоретто», которая находится между городами Алтуна и Джонстаун», — рассказала Виктория Ярошенко.
Она отметила, что весь этот процесс продлится «ещё не менее двух дней».
Ранее в посольстве России в США заявили, что Ярошенко переводят в другое место заключения.