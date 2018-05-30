Лётчик Ярошенко с 30 апреля находится в карцере в тюрьме США
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«С 30 апреля К. Ярошенко находится в карцере. Посольство поддерживает с ним связь. Последний телефонный разговор состоялся на прошлой неделе», — говорится в сообщении посольства России в США.
Отмечается, что на 31 мая намечена встреча сотрудника посольства с Ярошенко в тюрьме.
Ранее жена российского лётчика Константина Ярошенко в беседе с НСН рассказала о решении перевести её мужа из Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.