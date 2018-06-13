Ярошенко переводят в другое место заключения

Российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США на 20 лет лишения свободы, переводят в другое место заключения. Об этом сообщило российское посольство.

«По полученной посольством информации, российский гражданин Ярошенко, несправедливо осуждённый в США на 20 лет, переводится из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в другое место заключения», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке.

31 мая Ярошенко посетил российский дипломат.

В конце мая посольство России сообщило, что россиянин с 30 апреля находится в карцере в американской тюрьме.