Ярошенко переводят в другое место заключения
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- РИА Новости
«По полученной посольством информации, российский гражданин Ярошенко, несправедливо осуждённый в США на 20 лет, переводится из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в другое место заключения», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке.
31 мая Ярошенко посетил российский дипломат.
В конце мая посольство России сообщило, что россиянин с 30 апреля находится в карцере в американской тюрьме.