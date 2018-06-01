Российский дипломат посетил лётчика Ярошенко в американской тюрьме

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Российский дипломат посетил 31 мая лётчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Российский дипломат посетил лётчика Ярошенко в американской тюрьме
  • © предоставлено адвокатом Константина Ярошенко

«На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не может не отражаться длительное — уже более месяца — содержание в карцере», — говорится в сообщении в Facebook пресс-службы посольства России в США.

Отмечается, что вопросы о переводе его на общий режим, а также в другую тюрьму, с более мягкими условиями, остаётся открытым.

Российское посольство призвало власти США ускорить решение этих вопросов.

Ранее жена российского лётчика Константина Ярошенко Виктория рассказала в беседе с RT, в каких условиях он содержится в карцере в американской тюрьме. Россиянин находится в карцере с 30 апреля.

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