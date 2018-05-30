Жена Ярошенко рассказала об условиях его содержания в карцере

Жена российского лётчика Константина Ярошенко Виктория рассказала в беседе с RT, в каких условиях он содержится в карцере в американской тюрьме.

«Как он пишет, сам перевод занимает от трёх до шести месяцев, из карцера его никто пока не выпускает. Он пишет, что карцер — 2 на 3 метра, через щёлочку он видит, день или ночь на улице, свет горит с 06:00 до 23:30 яркий в камере. Всё ему запрещено: звонить запрещено, еду в магазине покупать запрещено, общаться с другими заключёнными запрещено. Всё запрещено, как обыкновенному человеку, который попадает в карцер», — сказала Ярошенко.

По её словам, у супруга расстройство желудка, и ему самому приходится бороться с болезнью.

«Таблетки ему там дают только антидепрессанты, других таблеток не дают», — добавила она.

Ранее Виктория Ярошенко рассказала НСН, что лётчика решено перевести из Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.

Посольство России в США проинформировало, что с 30 апреля Ярошенко находится в карцере. Последний телефонный разговор с ним состоялся на прошлой неделе, а на 31 мая намечена его встреча с сотрудником дипмиссии.