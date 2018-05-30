Жена Ярошенко рассказала об условиях его содержания в карцере

Короткая ссылка
Жена российского лётчика Константина Ярошенко Виктория рассказала в беседе с RT, в каких условиях он содержится в карцере в американской тюрьме.
Жена Ярошенко рассказала об условиях его содержания в карцере
  • © РИА Новости

«Как он пишет, сам перевод занимает от трёх до шести месяцев, из карцера его никто пока не выпускает. Он пишет, что карцер — 2 на 3 метра, через щёлочку он видит, день или ночь на улице, свет горит с 06:00 до 23:30 яркий в камере. Всё ему запрещено: звонить запрещено, еду в магазине покупать запрещено, общаться с другими заключёнными запрещено. Всё запрещено, как обыкновенному человеку, который попадает в карцер», — сказала Ярошенко.

По её словам, у супруга расстройство желудка, и ему самому приходится бороться с болезнью.

«Таблетки ему там дают только антидепрессанты, других таблеток не дают», — добавила она.

Ранее Виктория Ярошенко рассказала НСН, что лётчика решено перевести из Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.

Посольство России в США проинформировало, что с 30 апреля Ярошенко находится в карцере. Последний телефонный разговор с ним состоялся на прошлой неделе, а на 31 мая намечена его встреча с сотрудником дипмиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить