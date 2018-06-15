Родственники российского лётчика Ярошенко надеются посетить его в тюрьме США в этом году

Родственники находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко надеются посетить его до наступления зимы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу россиянина Викторию Ярошенко.

«Я думаю, что либо этим летом, либо осенью... Мы подали на визы, но там сказали, что какие-то дополнительные расследования надо провести, звонили из посольства, просто так не могут дать визы», — сказала она.

Ранее СМИ писали, что Ярошенко переводят в тюрьму в штате Пенсильвания.

Виктория Ярошенко в беседе с НСН прокомментировала перевод мужа в другую американскую тюрьму.