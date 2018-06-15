Родственники российского лётчика Ярошенко надеются посетить его в тюрьме США в этом году
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу россиянина Викторию Ярошенко.
«Я думаю, что либо этим летом, либо осенью... Мы подали на визы, но там сказали, что какие-то дополнительные расследования надо провести, звонили из посольства, просто так не могут дать визы», — сказала она.
Ранее СМИ писали, что Ярошенко переводят в тюрьму в штате Пенсильвания.
Виктория Ярошенко в беседе с НСН прокомментировала перевод мужа в другую американскую тюрьму.