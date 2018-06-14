Жена Ярошенко прокомментировала перевод мужа в другую американскую тюрьму

Жена российского лётчика Константина Ярошенко в беседе с НСН прокомментировала перевод мужа в другую американскую тюрьму.

«Я связываю перевод с тем, что он чем-то не угодил начальнику тюрьмы, непосредственно администрации тюрьмы. Это личная месть», — заявила Виктория Ярошенко.

По её словам, состояние здоровья супруга в настоящее время удовлетворительное.

«На том же самом этапе, но, слава богу, не хуже», — отметила она.

Ранее «Известия» сообщили, что Ярошенко, осуждённого в США, переводят в тюрьму в штате Пенсильвания, в настоящее время он находится в тюрьме в Бруклине.