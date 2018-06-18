Аксёнов назвал санкции ЕС против Крыма признаком лицемерия

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Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя продление санкций ЕС против республики, отметил, что политика ограничений аморальна и оскорбительна.
Аксёнов назвал санкции ЕС против Крыма признаком лицемерия
  • © Global Look Press

«В Крыму вспоминают о существовании санкций только после сообщений СМИ. На социально-экономическое развитие нашего региона это решение ЕС, как и все предыдущие, никак не повлияет», — написал он в Facebook.

По его словам, всё, что построено или строится в Крыму в последние годы, «построено в условиях санкций».

Он указал на то, что Крым, находясь под санкциями, провёл множество международных мероприятий, а полуостров посетили представители «практически половины стран мира».

Аксёнов напомнил, что в IV Ялтинском международном экономическом форуме приняли участие представители 71 страны.

«Санкции — это признак лицемерия нынешних европейских лидеров, их склонности к диктаторским методам. Политика санкций является аморальной и оскорбительной для жителей Крыма и Севастополя», — сказал он.

Он подчеркнул, что подобная политика нарушает права человека и подрывает основы демократии, а также международный авторитет Европейского союза.

«Мы со своей стороны абсолютно открыты для сотрудничества и всегда рады гостям. У нас в России говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — подчеркнул он.

При этом Аксёнов пригласил европейцев посетить Крым.

18 июня ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. 

В Крыму, комментируя решение Евросоюза, отметили, что продление санкций не стало неожиданностью

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал в беседе с ФАН решение ЕС. 

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