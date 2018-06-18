Аксёнов назвал санкции ЕС против Крыма признаком лицемерия
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«В Крыму вспоминают о существовании санкций только после сообщений СМИ. На социально-экономическое развитие нашего региона это решение ЕС, как и все предыдущие, никак не повлияет», — написал он в Facebook.
По его словам, всё, что построено или строится в Крыму в последние годы, «построено в условиях санкций».
Он указал на то, что Крым, находясь под санкциями, провёл множество международных мероприятий, а полуостров посетили представители «практически половины стран мира».
Аксёнов напомнил, что в IV Ялтинском международном экономическом форуме приняли участие представители 71 страны.
«Санкции — это признак лицемерия нынешних европейских лидеров, их склонности к диктаторским методам. Политика санкций является аморальной и оскорбительной для жителей Крыма и Севастополя», — сказал он.
Он подчеркнул, что подобная политика нарушает права человека и подрывает основы демократии, а также международный авторитет Европейского союза.
«Мы со своей стороны абсолютно открыты для сотрудничества и всегда рады гостям. У нас в России говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — подчеркнул он.
При этом Аксёнов пригласил европейцев посетить Крым.
18 июня ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя.
В Крыму, комментируя решение Евросоюза, отметили, что продление санкций не стало неожиданностью.
Политолог Владимир Джаралла прокомментировал в беседе с ФАН решение ЕС.