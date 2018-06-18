В Роспотребнадзоре сообщили о распространении кори в 28 странах Европы
«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине. С начала 2018 года более 18 тыс. человек заболели корью на Украине, более 10 тыс. из них — дети.