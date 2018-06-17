Сотни мигрантов с судна «Аквариус» начали прибывать в Испанию

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Первый корабль с африканскими мигрантами с судна «Аквариус» прибыл в испанскую Валенсию, передаёт Associated Press.
Сотни мигрантов с судна «Аквариус» начали прибывать в Испанию
  • ©HEINO KALIS
  • Reuters

Сообщается, что на борту итальянского корабля находились 270 человек. На пристани их встречали медики, сотрудники Красного Креста и психологи.

В ближайшие часы в порт прибудут оставшиеся мигранты на судне «Аквариус» и сторожевом корабле итальянских ВМС.

В общей сложности в Испании высадятся 630 мигрантов.

11 июня Италия отказалась впускать в свой порт спасательное судно «Аквариус», на борту которого находились более 600 мигрантов. Корабль согласилась принять Испания.

Позднее Франция заявила о готовности принять у себя тех мигрантов с судна, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

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