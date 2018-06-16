При восхождении на гору Маттерхорн в Альпах погиб россиянин

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Альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Швейцарских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Женеве.
При восхождении на гору Маттерхорн в Альпах погиб россиянин
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«Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы... Всех поставили в известность: и Москву, и Иркутск. Погибший из Иркутской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российское диппредставительство работает в соответствии с существующими в данных случаях правилами.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов.

Впоследствии они были найдены группой спасателей.

В феврале URA.RU сообщало о пропаже туриста в Уральских горах.

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