При восхождении на гору Маттерхорн в Альпах погиб россиянин
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«Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы... Всех поставили в известность: и Москву, и Иркутск. Погибший из Иркутской области», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российское диппредставительство работает в соответствии с существующими в данных случаях правилами.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов.
Впоследствии они были найдены группой спасателей.
В феврале URA.RU сообщало о пропаже туриста в Уральских горах.