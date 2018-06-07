Заблудившиеся на Эльбрусе иностранные альпинисты найдены

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Спасатели нашли заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранных альпинистов, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Заблудившиеся на Эльбрусе иностранные альпинисты найдены
  • globallookpress.com
  • © Tatyana Gritsenko/Russian Look

«Группа туристов из трёх человек, граждане Германии, были обнаружены на высоте 4750 м. Спасатели спустили их на базу «Приют 11» на высоте 4200 м, где от дальнейшей помощи они отказались», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели оказали помощь двум альпинистам из Польши и помогли им спуститься на поляну Терскол.

Как отмечается, состояние всех альпинистов оценивается как стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Вечером в среду, 6 июня, на Эльбрусе в районе скал Пастухова в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов.

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