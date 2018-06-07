Заблудившиеся на Эльбрусе иностранные альпинисты найдены

Спасатели нашли заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранных альпинистов, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Группа туристов из трёх человек, граждане Германии, были обнаружены на высоте 4750 м. Спасатели спустили их на базу «Приют 11» на высоте 4200 м, где от дальнейшей помощи они отказались», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели оказали помощь двум альпинистам из Польши и помогли им спуститься на поляну Терскол.

Как отмечается, состояние всех альпинистов оценивается как стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Вечером в среду, 6 июня, на Эльбрусе в районе скал Пастухова в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов.