Спасатели ищут на Эльбрусе три группы туристов из Германии, Польши и Франции

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев заявил, что спасатели вышли на поиск семерых заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранных граждан, которые вышли на гору в составе трёх незарегистрированных групп.

«Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, ещё двое из Франции — предположительно, на западном плече», — приводит Интерфакс слова Гулиева.

Отмечается, что на Эльбрусе в настоящий момент нулевая видимость и грозовые облака.

Ранее kp.ru сообщало, что на Эльбрусе обнаружено тело мужчины, сорвавшегося с обрыва во время катания на лыжах.