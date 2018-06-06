Спасатели ищут на Эльбрусе три группы туристов из Германии, Польши и Франции
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- globallookpress.com
«Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, ещё двое из Франции — предположительно, на западном плече», — приводит Интерфакс слова Гулиева.
Отмечается, что на Эльбрусе в настоящий момент нулевая видимость и грозовые облака.
Ранее kp.ru сообщало, что на Эльбрусе обнаружено тело мужчины, сорвавшегося с обрыва во время катания на лыжах.