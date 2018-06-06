Спасатели ищут на Эльбрусе три группы туристов из Германии, Польши и Франции

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Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев заявил, что спасатели вышли на поиск семерых заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранных граждан, которые вышли на гору в составе трёх незарегистрированных групп.
Спасатели ищут на Эльбрусе три группы туристов из Германии, Польши и Франции
  • © Katrina Kochneva
  • globallookpress.com

«Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, ещё двое из Франции — предположительно, на западном плече», — приводит Интерфакс слова Гулиева.

Отмечается, что на Эльбрусе в настоящий момент нулевая видимость и грозовые облака.

Ранее kp.ru сообщало, что на Эльбрусе обнаружено тело мужчины, сорвавшегося с обрыва во время катания на лыжах.

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